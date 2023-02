Le Mag Loisirs avec Claudio Capéo

Une voix rauque et puissante et avec des paroles porteuses d'espoir, Claudio Capéo continue son chemin depuis The Voice en 2016. Il sort un nouvel album "Rose des Vents".

Claudio Capéo est de retour avec l'album Rose des vents © Radio France - David Wolff - Patrick

Originaire du Haut-Rhin et avec un premier single entêtant, Claudio Capéo a petit à petit fait sa place dans le monde chanteurs francophone armé de son accordéon et de sa voix rauque. Après un album de reprises de classiques italiens certifié disque de platine, Claudio Capeo revient, en français dans le texte, avec un nouvel album : "Rose des Vents". Parmi les chansons : "Tour de France". Laurent Petitguillaume reçoit le chanteur-accordéoniste dans le podcast du Mag' Loisirs !