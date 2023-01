Le Mag Loisirs avec Gérard Klein

Âgé de 80 ans, il en faudra plus pour arrêter Gérard Klein ! Cinéma, télévision, radio mais aussi musique, au fil de sa carrière, notre invité aura exploré tous les genres et, bien heureusement pour nous, ça ne lui suffit pas.

"*Gérard rêve encore*", un projet multi-forme : un livre, un album et une tournée en France et aux Etats-Unis. Un projet personnel, dans lequel il se raconte et revient sur les grands et les petits moments de sa vie, de sa carrière**, comme un hommage au temps qui passe et à celui qui reste.

Gérard Klein se raconte au micro de Laurent Petitguillaume sur France Bleu !