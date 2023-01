Le Mag Loisirs avec Mathieu Madénian

Sans artifice, en jean et baskets blanches, dans le plus pur style stand up, l'humoriste a cette fois décidé de nous parler de la famille, avec tout ce que cela implique de vexations mal digérées, de dîners alcoolisés et de jalousies fraternelles. Ces névroses, Mathieu Madenian essaye de les guérir dans cette hilarante introspection.

On revient également sur Le Festival de Collioure, organisé par notre invité, qui revient en 2023 et sur l'émission qu'il présente sur France 2 : Génération Paname.