Le Mag Loisirs avec Mentissa

Après son succès retentissant avec son single "Et bam", Mentissa transforme l'essai et nous propose son premier album "La vingtaine". La jeune chanteuse vous le présente au micro de Laurent Petitguillaume.

Après avoir gagné The Voice Kids Belgique, c'est lors de sa participation à l'édition adulte française que la jeune femme rencontre le chanteur Vianney. Une connexion instantanée et évidente avec le coach qu'elle va accompagner sur toutes les dates de sa tournée pour chanter, notamment, son premier single :

Mentissa poursuit son chemin et enregistre ce premier album "La Vingtaine". Elle nous y éclaire sur les problématiques de sa génération et clame dans le refrain de la chanson "La Vingtaine" : "Faut qu'je vive encore". Elle revient sur ce premier album et son message au micro de Laurent Petitguillaume et nous parle de sa tournée qui commence en Février.