Le Mag Loisirs avec Thaïs

Thaïs est l’humoriste dont toute le monde parle en ce moment ! La presse est dithyrambique et unanime. Comparée à Blanche Gardin ou Florence Foresti, Thaïs enchaîne les tournages pour la télé et le cinéma en plus de sa carrière sur scène.

Elle joue actuellement son spectacle "Hymne à la joie" au théâtre du Gymnase jusqu’au 25 février les vendredis et samedis à 19h30 avant de partir en tournée jusqu’en juin. Dans ce one woman show, elle se présente "en jeune fille d’aujourd’hui qui fume un paquet par jour malgré son asthme et enchaîne les réveils gueule de bois/pilule du lendemain" dans un spectacle qui mêle stand up et personnages.

Elle sera : les 3 et 4 mars à Lille, le 11 mars au Mans, les 16, 17, 18 mars à Caen, les 23, 24 et 25 mars à Mulhouse, le 1er avril à La Rochelle, le 14 avril à Valence, les 21 et 22 avril à Bordeaux ou encore du 2 au 6 mai à Marseille. Toutes les dates sont à retrouver sur son site internet.

Vous retrouvez également Thaïs dans la bande de Piquantes sur TEVA*.*