Le Mag Loisirs avec Thierry Suc pour le retour de Starmania

Bienvenue à Monopolis, ville tentaculaire où les néons remplacent le soleil. Huit personnages y croisent leurs destins : Zéro Janvier l’homme le plus riche du monde et le Gourou Marabout, défenseur des théories de l’écologie (tous deux candidats à la présidence de l’Occident), l’actrice déchue Stella Spotlight, le jeune zonard Johnny Rockfort, Cristal la présentatrice vedette, l’énigmatique Sadia, Marie-Jeanne la serveuse automate et son "ami" Ziggy.

Dans ce monde qui ne leur ressemble pas, chacun cherche le soleil au milieu de la nuit. Mais dans cette ville labyrinthique, berceau de toutes les violences, s’en approcher de trop près peut s’avérer fatal.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

On en parle avec le producteur, Thierry Suc.