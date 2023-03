Manu Payet continue de se révéler dans "Emmanuel 2"

3 ans après s'être présenté dans "Emmanuel", il continue son introspection dans "Emmanuel 2" au Théâtre de l'Œuvre à Paris.

Et si on reprenait là où on l'avait quitté ? Au petit matin, ivre, endormi sur le canapé avec le chien... 3 ans après son dernier spectacle, Emmanuel, Manu Payet revient, papa et boomer, sans tabac et sans gluten vous raconter sa suite, "Emmanuel 2".

Il est à retrouver au Théâtre de l'Œuvre à Paris jusqu'au 1er avril , puis au Théâtre de la Madeline à partir du 22 juin. Il sera en tournée à Lille, Biarritz, Ludres ou encore Sausheim dès le 13 avril. L'humoriste est avec Laurent Petitguillaume dans notre podcast.