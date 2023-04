Vincent Niclo rend hommage à la musique celtique dans son nouvel album

Entourés des plus grands artistes bretons et du Bagad Kemper, Vincent Niclo rend hommage à la musique celtique dans un surprenant album "Opéra Celtique".

Après plus d’un million et demi de disques vendus et 10 albums tous certifiés or et platine, le ténor est de retour avec un nouvel opus reprenant les chansons traditionnelles et légendaires de la musique celtique ! Parmi ces titres, sa reprise de "Amazing Grace" :

Vincent Niclo - Amazing Grace (Clip officiel)

Parmi les titres et les collaboration : "La Tribu de Dana" avec Manau !

Vincent Niclo feat. Manau - La tribu de Dana (Clip officiel)

France Bleu reçoit Vincent Niclo pour en parler !