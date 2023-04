Warren Zavatta pour "Sortie de piste"

Warren Zavatta fait le bilan ! Ce petit-fils de clown nous présente un spectacle drôle et honnête en revenant sur les raisons qui l'on tenu éloigné quelques temps des projecteurs.

Warren Zavatta fait le récit hilarant du triomphe de son précédent show et des lourdes conséquences de ce succès sur sa vie personnelle. Assumant un humour, tantôt sarcastique, tantôt potache, il évoque les frasques qui le mèneront directement de l’ovation à la prison, en passant par la case unité psychiatrique. On rit beaucoup de ce personnage irrésistible aux limites indéfinies. On sourit souvent face à ce grand gaillard surréaliste et on est touché quand finalement on comprend les raisons de ces sorties de pistes répétées…

Bande Annonce WARREN ZAVATTA DANS SORTIE DE PISTE

Il est au micro de Laurent Petitguillaume dans Le Mag' Loisirs Weekend sur France Bleu !