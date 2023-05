Yves Duteil fête ses 50 ans de carrière en grande pompe

On lui doit certains des plus beaux textes de la chanson française ! Homme de chansons et d'engagements, il fête aujourd'hui 50 ans de musique avec la sortie d'un joli coffret.

Yves Duteil fête ses 50 ans de carrière © Getty - Kristy Sparow / Contributeur

Au travers de 16 CD, Yves Duteil nous propose une plongée dans toute son histoire musicale. De ses albums originaux aux reprises des chansons des autres, de ses duos à ses enregistrements en public et même quelques maquettes, c'est plus qu'une photographie d'une carrière qu'Yves Duteil invoque dans ce coffret, c'est avant tout le parcours d'un homme au cœur de la chanson française. Le coffret "Chemin d'écriture" est d'ores-et-déjà disponible. YVES DUTEIL • Virages • Chemins de liberté Cet anniversaire s'accompagne également d'un livre, "Chemin d'écriture", rassemblant l'intégralité des chansons d'Yves Duteil annotées de ses commentaires. On en parle avec l'artiste et Laurent Petitguillaume.