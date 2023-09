Anisha Jo : la gagnante de la Star Academy se dévoile dans son premier album

Elle avait ému les téléspectateurs du retour de la Star Academy sur TF1 devenant la première gagnante de cette nouvelle génération d'aspirants chanteurs.

C'est avec une puissante reprise du cultissime "Hallelujah" de Leonard Cohen qu'Anisha Jo s'est imposée comme le grande gagnante du retour de la Star Academy :

Anisha - Hallelujah (Léonard Cohen) | Star Academy 2022

Quelques mois après sa victoire, la jeune originaire de Madagascar se dévoile avec un premier album à paraître et un premier single, "Tu rayonnes" :

Anisha Jo – Tu rayonnes (Clip officiel)

Inspirée par le classic rock des 70’s et la musique pop/rock et folk moderne, elle s’inspire de ses épreuves personnelles qu'elle a partagé avec les téléspectateurs de la Star Academy et des moments de résilience qui ont suivi, mais aussi de tout ce qu’elle voit avec sa sensibilité exacerbée.