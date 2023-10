Découvrez "Le beau qui pleut" : le 14ème album inédit de Pascal Obispo

Le 15 septembre dernier est sorti le 14ème album de chansons inédites de Pascal Obispo. Intitulé "Le beau qui pleut", cet opus, promet une expérience musicale poétique, révélant la collaboration de talentueux artistes et musiciens.

Le monde de la musique vient d'accueillir un joyau d'émotions et de créativité avec la sortie de "Le beau qui pleut", le nouvel album de Pascal Obispo. Disponible depuis le 15 septembre, cet opus propose une immersion profonde dans l'univers artistique du chanteur.

Enregistré à Paris, au cœur de ses studios personnels, cet album a été réalisé sous la houlette de deux jazzmen de la nouvelle vague, Fred Nardinet et Max Pinto. Avec pas moins de 17 titres sur le vinyle et 14 sur le CD, "Le beau qui pleut" offre une profusion de mélodies envoûtantes.

Dans ce nouvel album nous pouvons découvrir deux artistes : Giordana Angi star franco italienne et Alexia Gredy jeune auteur compositrice française, en duo avec Pascal. Et pour la première fois, Pascal Obispo a co-écrit ses chansons avec Pierre-Dominique Burgaud, qui a déjà marqué l'industrie musicale par son travail avec Alain Chamfort, le Soldat Rose, et Gaëtan Roussel, entre autres. Le résultat est un album porté par des paroles poétiques et des mélodies envoûtantes.

L'album "Le beau qui pleut" bénéficie également du talent d'illustres musiciens tels que Manu Katché et Laurent Vernerey, qui apportent leur touche unique à chaque morceau. Sans oublier la participation du violoncelliste Gautier Capuçon. Enregistré et mixé par Youri Benaïs, complice de longue date de Pascal Obispo, et masterisé par Miles Showell à Abbey Road, "Le beau qui pleut" se distingue comme l'un des albums les plus poétiques de l'artiste.

Préparez-vous à être transporté par les émotions et la beauté de cet album unique en son genre