Booktok : le phénomène qui fait aimer les bouquins aux ados

Booktok ! Rien à voir avec un bouc qui aurait des tocs. Booktok, c’est la contraction de book, livre en anglais, et de TikTok, le réseau social.

Mais qu’est-ce donc que cette diablerie ? Imaginez une jeune femme qui sort d’une librairie avec un énorme de tas de bouquins sous le bras. Elle va les lire (ou les entasser sur sa table de nuit, comme moi) puis elle va partager son ressenti sur TikTok dans une petite vidéo avec le hashtag #booktok. Ce mot, #booktok, ça permettra à ses amis, comme à n’importe quel inconnu, de tomber sur sa vidéo. Cette jeune femme est une booktokeuse !

Le hashtag #Booktok cumule plus de 147 milliards de vues dans le monde. Rien qu’en France, il y a plus de 350.000 vidéos #BookTok qui passionnent les ados et les jeunes adultes. Le phénomène a commencé fin 2020 aux États-Unis quand une lectrice a parlé de son coup de cœur pour un roman pas spécialement récent et que ça a multiplié par neuf les ventes du bouquin par la suite.

Donc l’impact de Booktok, c’est vertigineux ! Ça permet à la fois de booster une vente de livre à sa sortie mais aussi de redonner un second souffle à des bouquins tombés dans l’oubli. C’est un peu du bouche-à-oreille moderne, puissance mille, qui révolutionne totalement le marché du livre (et qui fait bien plaisir aux maisons d’édition).