Connaissez-vous Frigo Magic, l'appli anti-gaspi ?

En France, on jette 10 millions de tonnes de nourriture par an. C’est énorme, mais il existe des applications pour lutter contre le gaspillage alimentaire. Fanny Malek vous livre ses préférées.

On a chacun sa méthode pour éviter de gaspiller de la nourriture. Moi, par exemple, avec ma maman, on écrivait sur un Post-It les aliments qu’on rangeait dans le réfrigérateur avec la date de péremption et en un coup d’œil, sans ouvrir la porte, on savait ce qu’il fallait manger rapidement.

Désormais nous avons des outils connectés pour être anti-gaspi. Pour remplacer ma technique archaïque du Post-It par exemple, il y a des applications comme Frigo Magic ou Save Eat. Elles vous permettent de noter les aliments que vous venez d’acheter et elles estiment leur date de péremption en fonction du type d’aliment (est-ce que c’est frais, sec, si c’est un fruit, etc). Elles les classent dans l’ordre où ils doivent être consommés. Il y a même une petite mention J-2, J-1, J-0…et la mention "Périmé" ! L’appli suggère aussi des idées de recettes avec ces aliments pour les manger dans les temps. Donc si vous êtes du genre à oublier ce que vous avez dans les placards ou cachés au fin fond du frigo, ça pourrait vous aider !

Et si par exemple vous partez en week-end, et que vous vous rendez compte que vous n’arriverez pas à manger cette moussaka avant qu’elle périme (et pourtant vous adorez la moussaka), et bien il y a des applications comme Hop Hop Food qui permettent à des particuliers comme vous de faire des dons de nourriture, ou à l’inverse, d’en récupérer près de chez vous. Leur idée, c’est de développer la solidarité alimentaire, et de proposer une solution simple pour aider des étudiants ou des familles en difficulté, par exemple.

