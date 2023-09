Connaissez-vous le robot de Snapchat qui fait les devoirs des collégiens ?

On entend beaucoup parler de chatGPT, mais les collégiens ont trouvé mieux : le robot de Snapchat fait très bien leurs devoirs.

Snapchat est l'application qu'on peut télécharger sur son smartphone, et surlaquelle on dépose ses photos, ses messages à destination de ses amis.

Mais Snapchat propose aussi une intelligence artificielle qui s'appelle MyAI . C'est de l'anglais, ça se traduit par Mon Intelligence Artificielle. Bref, les collégiens n'ont pas raté cette occasion d'avoir de l’aide pour faire leurs devoirs.

Il suffit d’énoncer un problème de mathématiques par exemple, et My AI renvoie le raisonnement et le résultat.

L’application Snapchat, on la connaît bien depuis 2011, notamment pour son côté éphémère puisque le principe de base, c’est que les photos et les vidéos que vous recevez disparaissent une fois que vous les avez regardées. Mais vous pouvez aussi y chatter par message avec vos amis de la vraie vie, Françoise, Jacquot, Dudule, et tutti quanti.

Désormais vous pouvez également ajouter ce fameux MyAI dans vos amis — alors que c’est un robot je vous le rappelle — et qu’il va répondre à tout ce que vous allez lui demander. Parfois il fait même des petites blagounettes pour avoir l’air plus réaliste. Et donc c’est lui qui résout les problèmes de maths des collégiens.

Et ça va loin puisque vous pouvez personnaliser son nom, mais aussi son apparence pour qu’il ressemble à une sorte d’humain (parce que parler à des lignes de code, c’est pas si fun). On peut lui donner le prénom de son prof de maths par exemple.

Mais attention quand même si vous avez un ado dans le coin, parce que MyAI certes il fait les devoirs, mais vu qu’il répond à tout ce qu’on lui demande, il peut donner aussi des conseils amoureux un peu douteux, par exemple. Les ados lui parlent comme à un copain, sauf que c’en est pas un.

Alors d’accord, MyAI il peut résoudre 2+2=5, mais moi aussi je le fais très bien, donc finalement, est-ce que parler à quelqu’un de réel, ça ne serait pas un peu plus sympa ?Je pense que si !