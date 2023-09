France Connect vous aide. Vraiment ?

Qui n’est pas déjà resté coincé devant la page internet France Connect ? France Connect on ne sait même dire si c’est un site, un code, un schmilblick, un truc. Pourtant on voit souvent passez ce mot quand on essaie de faire ses démarches administratives en ligne.Fanny Malek nous explique.

France Connect c’est le pass conçu par l'État avec un seul identifiant et un seul mot de passe. Est-ce pour “Faciliter nos démarches ? “ comme le dit la publicité pour France Connect ? Ce n’est pas sûr parce que quand cela a débarqué dans mon ordinateur en 2016, je me suis dit “ohlala c’est quoi cet ovni ?”.

France Connect me dit que quand je vais sur le site officiel du gouvernement pour payer une amende je peux le faire en me connectant avec mes identifiants du site de La Poste ou celui de la sécu, et vice versa, c’est ça ? Je ne comprends rien car je ne vois pas le rapport entre mon amende et mes identifiants sur le site de la sécu.

Et je ne suis pas la seule. Donc le but de FranceConnect, à part nous embrouiller, qu’est ce que c’est ?

En fait pour que ça marche, voilà ce qu’il faut faire. Prenons un exemple : vous voulez créer votre compte sur le site Info Retraite.

1/ Vous voyez un gros bouton dans lequel il est écrit France Connect, vous cliquez dessus.

2/ Plusieurs logos s’affichent, Les impôts, la poste, la Sécu.

3/ Vous cliquez sur celui pour lequel vous avez déjà le mot de passe et l’identifiant en tête, sans avoir besoin de le chercher. Par exemple celui de la sécu.

4/ Vous les inscrivez sur le formulaire qui s’affiche, et là vous aurez créé votre compte sur le site info retraite.

C’est un service officiel de l'État pour ne pas avoir à inventer un nouveau mot de passe.

C’est vrai que les services proposés sont variés : vous pouvez payer vos impôts, déclarer une naissance (ouh qu’il est mignon), demander une carte grise ou un passeport, consulter vos droits à la retraite… et bientôt vous pourrez aussi gérer votre banque ou votre mutuelle.

Enfin voilà, pour faire simple : c’est faire compliqué, mais pour faire simple. Attendez, et maintenant j’apprends qu’il existe aussi France Connect +. Mais plus quoi ? Ça, personne ne le sait... Bon, je vais renseigner et promis, quand j’ai compris, je vous rappelle.