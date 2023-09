Métavers, c’est encore flou

C'est un des phénomènes du numérique et de la technologie les plus avancés : le metavers. Ce mot désigne un lieu virtuel mais pour l’instant quasiment personne n’y est allé. C’est donc devenu un mot, une expression qui se glisse dans nos conversations. Metavers, c’est encore un peu flou.

Quand le Metavers a débarqué, on a beaucoup vu sa publicité à la télé.

“C’est virtuel, mais ça peut devenir réel”. C’est en tout cas ce que promet Mark Zuckerberg,vous savez le patron de Meta,

Mais comment on y va, dans ce Métavers ?

Et bien on y accède via un casque de réalité virtuelle, donc déjà ça coûte peu de sous. Et devant vos yeux, il y aura un monde virtuel en trois dimensions, très immersif, où nous, on ne pourrait pas vivre, mais nos avatars, oui !

Des petits personnages qui pourront nous ressembler ou avoir un peu plus d’abdos…c’est vous qui choisirez. La promesse, c’est qu’on pourra y travailler, se divertir ou se former que vous soyez chirurgien ou pompier, comme le disait la pub.

Cela permet des simulations sans risques.

Les collégiens pourraient se retrouver dans une période historique, la Révolution française, ou l'ère glaciaire, par exemple. Ce serait une façon de vivre les choses plutôt que de les apprendre par cœur.

Dans le Metavers, on peut faire tout ce que fait un humain, à part dormir, boire, manger et accessoirement respirer.

Tout ça c’est bien beau, mais les pros du numérique le savent. La pub était un peu exagérée.

L’objectif de Mark Zuckerberg c’est surtout d’en faire un vaste centre commercial et d’y vendre de la publicité. Aujourd’hui les grandes marques de luxes fabriquent même des collections de vêtements et chaussures virtuelles pour les avatars.

Mais en ce moment, ça patauge un peu. Les coups de développement sont exorbitants, tout le monde semble plus intéressé par ChatGPT et les intelligences artificielles, et Meta perd des milliards de dollars tous les mois sur ce programme.

Alors en attendant, je ne sais pas vous, mais moi j’ai préfère aller siroter une grenadine les pieds dans l’herbe plutôt que de me coller un casque de réalité virtuel sur la tête.