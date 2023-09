Nouvelles règles pour les influenceurs, ça change quoi pour nous ?

Fanny Malek revient sur la mise en place d'une loi pour réguler les pratiques des influenceurs sur les réseaux sociaux. Ces nouvelles règles sont destinées à éviter les dérives observées récemment. Voici les mentions qui doivent absolument figurer sur leurs publications.

La loi sur l'influence en ligne interdit de promouvoir : chirurgie esthétique, paris, sachets de nicotine et arrêt des médicaments.

Sur Instagram par exemple, vous avez peut-être déjà vu une personnalité que vous aimez bien, comme Jenifer ou Gaël Monfils, parler d’un vêtement ou d’un lieu et ça vous a donné envie d’y aller ! Et bien, l’influence, c’est ça. Et si vous avez constaté un peu de changement sur les réseaux cet été, c’est grâce à cette nouvelle loi.

Moi, pour tout vous dire, je crée du contenu sur Internet depuis dix ans et j’ai vu les habitudes évoluer. J’ai l’impression d’être un vieux dinosaure d’Internet en vous racontant ça ! Au début, lorsqu’il s’agissait d’un contenu rémunéré par une marque, que ce soit un produit que vous présentiez, un service, un lieu dans lequel vous alliez, etc, vous n’aviez aucune obligation de le signaler.

Ensuite, Instagram et YouTube ont ajouté une fonctionnalité permettant d’indiquer clairement en haut d’une publication que celle-ci est rémunérée (mais ce n’est pas toujours utilisé par tout le monde…).

Sauf que récemment il y a eu plein de dérives avec des influenceurs qui conseillaient des régimes alimentaires douteux, de la chirurgie esthétique dont personne n’avait besoin (et surtout pas les ados), des contrefaçons, etc…

Donc quand on sait que le public est plutôt jeune sur les réseaux sociaux, effectivement, il était temps de cadrer tout ça. Et cette nouvelle loi, elle interdit de promouvoir : chirurgie esthétique, les paris, sachets de nicotine, l’arrêt des médicaments.

Donc c’est déjà pas mal, mais c’est pas tout ! La loi veut que vous, les internautes, soyez mieux informés.

Il faut une mention “publicité” ou “collaboration commerciale” lisible tout au long du contenu.

Il faut la mention “image retouchée” ou “image virtuelle” sur les photos trafiquées.

Et si les influenceurs ne jouent pas le jeu, ils risquent jusqu’à 300 000 euros d’amende et l’interdiction d’exercer.

Et bien franchement, cet été voir la mention “image retouchée” sur une publication, moi, ça m’a fait du bien ! Parce qu’enfin, on culpabilise moins de ne pas correspondre à certaines normes de beauté irréelles. Non mais !