Savez-vous vraiment à quoi sert Mon Espace Santé ?

“Monespacesanté.fr” n'a rien avoir avec le site Améli, qui concerne vos remboursements de frais médicaux par la sécurité sociale. Il s'agit d'un site internet pour ranger vos documents de santé numérisés.

Mon espace santé vous permet de stocker et partager vos documents et données de santé en ligne

On a tous connu le carnet de santé en mauvais état dont les pages s’arrachent. D’ailleurs, le vôtre, est-ce que vous savez où il est ? Non ? Moi non plus…

Et c’est justement ce à quoi va servir monespacesante.fr . Il s'agit d'un carnet de santé numérique pour tous, mis en place par la sécu et le Ministère de la santé. Le but c’est de nous faciliter la vie en centralisant tous nos documents de santé, sans les éparpiller un peu partout comme on fait maintenant.

Donc non seulement vous pouvez stocker vos ordonnances, vos résultats de labo, vos certificats de vaccination, vos radios, etc, mais vous pouvez aussi les partager directement avec vos médecins.

Et si vous en avez marre de répondre toujours la même chose à des questions comme “vous avez des allergies particulières ?” et bien vous pouvez aussi y créer votre profil médical pour indiquer vos antécédents familiaux, vos allergies, votre poids, votre tension, votre glycémie, etc.

Vous pourrez bientôt y noter tous vos rendez-vous médicaux et une notification pour vous les rappellera au bon moment. Vous pourrez autoriser votre médecin traitant ou votre pharmacien à compléter votre profil médical. Vous pourrez aussi renseigner le nom d’une personne de confiance sur le site qui aura accès à vos documents si vous ne pouvez plus vous exprimer.

L'objectif est de faciliter votre suivi médical, tout simplement. Et qu’en cas d’urgence ou en déplacement, n’importe quel médecin pourra avoir accès rapidement à vos infos de santé. Cela peut faire peur, c’est vrai. Par exemple, moi je n’ai pas envie qu’un pirate informatique vienne regarder la radio du petit oignon au pied qu’on m’a enlevé, voilà. Mais sur le site monespacesante.fr , ils insistent beaucoup sur le fait que vos données seront protégées et que le secret médical sera préservé. C’est vous qui déciderez si un médecin aura accès à votre carnet numérique ou non, et vous pourrez même masquer certains documents si vous avez envie. Mon oignon au pied restera un secret entre vous et moi, je suis soulagée .