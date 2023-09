Swipper, Scroller : on vous explique

On reprend tous activement nos smartphones depuis la rentrée. On les avait un peu mis de côté cet été (et ça faisait du bien), mais c’est reparti pour une année à swiper et scroller. Fanny Malek nous révéle les secrets de ces deux anglicismes ?

Scroller, c'est ce que vous faites tous, tous les jours et le mot a fait son entrée dans Le Petit Robert en 2020. Littéralement, ça veut dire “faire défiler, parcourir” et on l’emploie pour qualifier ce moment où on fait défiler verticalement le contenu de son écran d’ordinateur ou de son smartphone.

Et vous allez être surpris ! Le verbe “to scroll” vient en fait de “roll”, donc rouleau en anglais, qui vient lui-même de “rôle”, qui est un rouleau de parchemin en ancien français ! Donc finalement, en scrollant sur votre téléphone, c’est le même principe que si vous dérouliez un parchemin au Moyen-Age.

Swiper, ça aussi vous le faites tous les jours, et l’on pourrait traduire par “faire glisser”. Swiper, c’est le fait de balayer l’écran de son téléphone avec son doigt de gauche à droite pour faire un choix ou effectuer une action.

Pour moi, le swipe le plus connu, ou en tout cas celui que j’ai le plus pratiqué, vient de l’application de rencontres Tinder dès 2012. Je vous explique : on voit la photo d’une conquête potentielle, et d’un coup de doigt, on peut balayer vers la droite les personnes qui nous plaisent bien, et à gauche, celles qui ne font pas chavirer notre petit cœur. C’est très expéditif, ça se fait à la chaîne et il ne faut pas se tromper, parce qu’il n’y a pas de retour en arrière. Quelqu’un de swipé à gauche, c’est quelqu’un tombé définitivement dans les oubliettes de notre internet.