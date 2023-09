Voici une bonne façon de déjouer l'inflation avec une application à télécharger dans son smartphone. C'est le choix de Fanny Malek.

J’ai écumé les applications qui prétendent vous aider à lutter contre la hausse des prix et je vais vous parler de Tous Anti Inflation. Elle va vous aider à trouver facilement les produits alimentaires les moins chers disponibles dans les magasins autour de vous.

Mais comment fonctionne cette sorcellerie ? Et bien, c’est tout simple ! Par exemple, ce matin, j’ai terminé mon pot de chicoré (le drame) et donc j’ai ouvert l’application Tous Anti Inflation sur mon smartphone, j’ai scanné le code barre de ma boîte vide, et l’appli m’a indiqué où je pouvais trouver la même autour de chez moi et surtout… à quel prix ! Et sous chaque prix, l’application vous géocalise et vous indique à quelle distance de vous se trouve le magasin en question.

Vous pouvez aussi vous créer un panier virtuel avec toute votre liste de courses ! L’application fera le total du panier en comparant tous les prix et vous dira où ça vous coûtera le moins cher. La plupart des magasins de la grande distribution y sont.

C’est donc disponible sur smartphone et c’est gratuit !

Pour la petite histoire, Tous Anti Inflation a été créée par Siméon Simeonov, un lycéen de 18 ans.

En revanche, l’application est sortie cet été donc il peut encore y avoir des petits bugs, ou des produits manquants. Par exemple, moi j’ai trouvé la chicoré et mon paquet de mouchoirs, mais je n’ai pas trouvé le prix de mes olives. Oui oui j’avoue, voilà j’adore la salade la niçoise, maintenant vous savez tout ! Mais faut être indulgent, parce que l’application est déjà super pratique qu’il va y avoir des mises à jour pour peaufiner tout ça.

Alors ? Qui m'invite à manger une salade niçoise chez lui ?