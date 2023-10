Vous aussi, souffrez-vous de téléphonophobie ?

Parfois, quand quelqu'un nous appelle, on n'a pas vraiment envie de décrocher ou pire : ça nous stresse ! Et bien ce phénomène a un nom, ça s'appelle la télé-phono-phobie et Fanny Malek nous en parle dans le Numérique Ça S'explique.

Je suis atteinte de téléphonophobie, la peur du téléphone (c’est un néologisme, pas encore dans le dictionnaire, mais on en parle de plus en plus). Je n’ai pas peur de l’objet téléphone, mais j’ai peur de décrocher quand on m’appelle.

Je ne suis pas la seule puisque selon une étude INSEE, 6 personnes sur 10 filtrent ou refusent systématiquement les appels. Donc 63% de la population serait très difficile voire impossible à joindre du premier coup. Plus on vieillit, plus on décroche son téléphone ! Les personnes de 75 ans ou plus prennent la plupart de leurs appels. Donc c’est vraiment un phénomène de génération !

L’étude raconte aussi que ce sont le plus souvent des hommes qui sont téléphonophobes et que les Parisiens sont plus enclins à l’être que les autres.

Les sociologues trouvent plusieurs raisons. Avant il n’y avait que le téléphone pour communiquer (donc on n’avait pas trop le choix), alors que maintenant nous avons d’autres moyens : SMS, mails, réseaux sociaux, etc.

Moi, ce qui me stresse dans les appels téléphoniques, je crois que c’est l’immédiateté. Je dois me rendre disponible là tout de suite maintenant alors que je ne sais pas ce qu’on me veut ou combien de temps ça va durer. Alors qu’avec un petit message, hop, en un coup d’œil, je sais ce qu’on attend de moi et je décide d’y répondre ou non.

Et là vous me dites “oui mais un message écrit, ça manque de la chaleur de la voix, de l’humeur, du ton”. C’est vrai, et ça explique l’essor des messages audio sur les réseaux sociaux, qu’on peut s’envoyer sur WhatsApp ou Facebook Messenger par exemple et qui peuvent durer jusqu’à 30 minutes. On a la convivialité d’un appel téléphonique, mais sans contrainte ! On peut l’écouter où on veut, quand on veut, tranquillement. Un peu comme les répondeurs sur les téléphones fixes !

Sauf qu'apparemment, c’est le serpent qui se mord la queue, parce que certaines personnes auraient la phobie d’écouter les messages vocaux qui s’accumulent… Alors, écoutez, le plus simple pour se raconter les potins, c’est peut-être de se voir en vrai, finalement.