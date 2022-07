Le pouvoir caché des arbres : l'acacia

L'acacia, voilà un arbre qui étonne par la beauté de sa floraison au mois de juin. Ses grappes de fleurs très parfumées font le bonheur des abeilles qui fabriquent un miel suave et doux d'une transparence rare pour un miel. Imputrescible et adapté pour la confection de mobilier soumis à l'humidité, le bois d'acacia est réputé pour sa solidité et son imperméabilité. D'ailleurs, les architectes des pharaons faisaient construire leurs bateaux en bois d'acacia pour descendre le Nil, c'est dire ! Sans doute aussi parce qu'il n'a pas de résine, ni d'échardes, et qu'il résiste aux attaques des termites et autres capricornes. L'acacia est également reconnu pour ses vertus toniques et diurétiques. Lorsque vous allez à sa rencontre, demandez-lui de capter vos énergies négatives. À son contact, l'acacia favorise l'intuition et renforce le mental.

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute