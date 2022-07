Le pouvoir caché des arbres : l'aubépine

L'aubépine est un arbrisseau hermaphrodite pouvant atteindre 10 mètres de haut avec une espérance de vie de 500 ans. Son fruit, la cenelle, est mûr en septembre/octobre. Il est prisé par les oiseaux et les petits mammifères. Vous pouvez les cuire pour en faire de savoureuses confitures, gélées ou sirops. Pour vous protéger des rodeurs, plantez des aubépines succulentes. Tout simplement parce que les troncs et les branches se couvrent de redoutables dards de 5 à 10 cm de longueur. Si au premier abord, l'aubépine est attirante, attention tout de même, car qui s'y frotte s'y pique ! Au contact de l'aubépine, vous allez renforcer votre intuition et développer votre intellect. Notons que l'aubépine est symboliquement associée à l'amour, la beauté, la protection et la fertilité.

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute