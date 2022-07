Le pouvoir caché des arbres : l'aulne

L'aulne est de la même famille que le noisetier et le bouleau.

Son bois est presque imputrescible et sa spécificité est qu'il durcit dans l'eau. Il a d'ailleurs largement été employé pour réaliser les structures de la plupart des maisons de Venise. L'aulne est avant tout un arbre dépollueur de premier choix. Ses racines enrichissent les sols pauvres en nitrates et fixent l'eau de pluie tout en maintenant les berges. Les bienfaits de l'aulne sur notre métabolisme sont réels. Ses feuilles, en cataplasme, soulagent les douleurs et les enflures. C'est un fluidifiant veineux qui traite différents troubles liés à une anomalie de circulation sanguine. Si vous allez au contact de l'aulne directement sur son tronc, alors, vos énergies négatives vont ête captées par l'arbre. Tentez l'expérience auprès de l'aulne de Saint Pardoux, sur la butte de Sardent dans la Creuse. A son pieds, 2 fontaines qui ont beaucoup de choses à raconter.

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute