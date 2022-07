Le pouvoir caché des arbres : l'épicéa

L'épicéa est un conifère persistant très souvent confondu avec le sapin. Pourtant, ces deux essences se distinguent par leurs aiguilles et leurs pommes de pin : les cônes du sapin poussent vers le haut, tandis que ceux de l'épicéa pendent vers le sol. L'autre astuces pour les différencier : l'épicéa pique, le sapin non ! L'épicéa est un garde-manger pour les écureuils, les campagnols et le refuge d'une multitude d'oiseaux. L'infusion de jeunes aiguilles d'épicéa est connue depuis la nuit des temps pour fluidifier les muqueuses et soulager les cordes vocales fatiguées ou irritées. La gomme-résine de diverses espèces de conifères a été consommée comme gomme à mâcher, notamment par les amérindiens.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – Sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute