Le pouvoir caché des arbres : l'if

L'if commun peut mesurer jusqu’à 25 mètres de haut et vivre 1 500 ans. Cet arbre au développement lent serait apparu il y a 120 millions d'années. Il a toujours été vénéré car inclassable : ni résineux, ni conifère. Le bois d'if était très utilisé au Moyen Âge pour la confection des arcs, des arbalètes, des lances et même des boucliers. En plus d'être robuste et souple, l'if est imputrescible et très stable. Toutes les parties de l'arbre sont très toxiques, sauf la chair rouge de ses fruits gorgées de vitamines C appelés " arilles ". Mais mieux vaut en interdire toute consommation et les laisser aux oiseaux. Des malaises ou des rêveries hallucinatoires surviennent de temps en temps dès lors que la tentation de se reposer à l'ombre d'un if est trop forte.

à lire aussi Il aurait connu Clovis : focus sur le plus vieil arbre de Normandie, à Estry dans le Calvados

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute