Le pouvoir caché des arbres : le buis

Le buis commun est une espèce d'arbustes à feuilles persistantes à l'odeur particulière. Tout d’abord reconnu pour la qualité de son bois dur et homogène, il est dorénavant utilisé dans la fabrication des instruments à vent, des peignes, des toupies et plébiscité pour construire des pièces de jeux d'échecs. L’art topiaire qui permet de donner des formes originales aux buis plait particulièrement aux jardiniers royaux. S’essayer à l’art topiaire c’est sculpter du vivant ! Les feuilles, qui contiennent de la buxine, servaient autrefois à purifier le sang et favorisaient la repousse des cheveux ! La décoction de feuilles de buis constitue un puissant sudorifique employé dans les cas d'affections rhumatismales chroniques, d'arthrite, de goutte… Si vous avez envie de faire une halte sous un buis imposant, il est probable que vous ayez d'étonnantes sensations et que des souvenirs du passé ressurgissent. Le buis invite à la continuité et à la libération des épreuves passées. Bien que surprenant et envoûtant, le buis nous laisse étrange et perplexe.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute