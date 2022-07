Le pouvoir caché des arbres : le frêne

Le frêne commun est un arbre sublime au bois irremplaçable. D'ailleurs, les bâtons de hockeys sont produits avec le bois du frêne blanc. Dans la mythologie nordique, le frêne représente Odin, dieu de la guerre, et surtout de la victoire, le plus puissant des dieux. Autour de la Méditerranée d'où il est originaire, et notamment en Sicile, le frêne à fleurs est utilisé un peu à la manière du pin des Landes pour en extraire un suc rare destiné à la phytothérapie. En Europe, le frêne est connu pour les effets antirhumatismaux et diurétiques de ses feuilles. Si vous vous connectez directement à un frêne, il va vous aider à diminuer fortement vos douleurs articulaires. Une autre utilisation des feuilles de frêne encore en vigueur dans les campagnes est la préparation de la "frênette", une boisson rafraîchissante, apéritive, tonique, diurétiques et laxative !

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute