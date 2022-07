Le pouvoir caché des arbres : le houx

Le houx est une arbuste au feuillage persistant, vert foncé ou mixé de blanc, ondulé et piquant. Il prospère sous le couvert des autres arbres qui l'entourent. Du coup, il a l'avantage d'être toujours vert ! Attention aux baies qui sont toxiques. Seuls les grives et les merles les consomment, et avec modération. Il était cultivé pour fabriquer des manches d'outils et des instruments de musique. Il a des qualités que les menuisiers et artisans apprécient, comme un bois souple et solide. Sur le plan de la santé, les feuilles de houx font baisser la fièvre et luttent efficacement contre les inflammations pulmonaires. Le houx est fortement apprécié pour la décoration lors des fêtes de fin d’année car c’est un des rares arbres à proposer du rouge et du vert à cette période. Sa cueillette dans les forêts publiques est tolérée en petite quantité et pour un usage exclusivement familial.

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – Sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute