Le pouvoir caché des arbres : le liquidambar

Le liquidambar est l’un des plus beaux arbres d’ornement connus. La beauté de son feuillage coloré et incandescent à l’automne attire notre regard presque autant que le Ginkgo biloba. Son écorce exhalant une odeur de cannelle laisse s’échapper une résine, appelée aussi parfois "Baume blanc du Pérou" qui a valu à l’arbre son nom "liquidambar". Ce qui signifie "liquide", et "ambre", en référence à cette sève balsamique et aromatique de couleur ambrée qui s’écoule lorsqu’on incise son écorce. Cette résine aux multiples vertus était utilisée par les Indiens Cherokee comme chewing-gum, par les Espagnols comme encens dans les églises, mais aussi en parfumerie comme fixateur, et en baume, le baume de Copalme. Il permet de diminuer les douleurs, les fièvres et de soigner la peau. En tisane, il stimule les voies respiratoires avec un effet antispasmodique et antistress avéré.

