Le pouvoir caché des arbres : le marronnier

Le marronnier, cet arbre imposant d'approximativement 25 mètres de haut et de 20 mètres de large à l'âge adulte est reconnaissable par ses feuilles palmées et abondantes. Même s'il ressemble beaucoup à la châtaigne, le marron d'Inde frais n'est pas comestible : il est même toxique. La confiture de marron est en fait une confiture de châtaignes ! Et les marrons glacés sont des châtaignes glacées ! Une décoction de marrons décortiqués, séchés et réduits en poudre peut être utilisée comme lessive ou savon pour les mains. Le mot "marron" est issu de la racine marr, désignant le caillou. N’existerait-il pas un jeu issu du même nom ? La marelle, bien sûr ! A vous de tracer une marelle non loin d’un marronnier et de retrouver ce parfum d’enfance qui nous manque tant parfois.

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute