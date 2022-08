Le pouvoir caché des arbres : le micocoulier

Le micocoulier est un arbre méditerranéen apprécié pour son ombrage important qui apporte une certaine fraîcheur dans les heures chaudes de la journée. Cet arbre recherche la lumière et les sols profonds. Arbre d'ornement par excellence, il peut atteindre sans problème les 25 mètres de haut. Du coup, le micocoulier servait de clocher : oui... des cloches étaient suspendues à ses plus hautes branches. Ses branches souples et résistantes servaient à cercler les tonneaux, et à confectionner les fouets de cochers. A Sauve, un petit village du Gard, on continue à l'exploiter pour fabriquer des fourches en bois utilisées dans les haras car elles ne blessent pas les animaux. Ses feuilles ressemblent aux orties et se mangent en salade. Comme le hêtre, son tronc a des empâtements "en patte d'éléphant", c'est à dire, élargis à la base. Il n'est pas rare de voir à l'insertion de ses branches, des plis qui ressemblent à la peau de ce pachyderme.

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – Sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute