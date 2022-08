Le pouvoir caché des arbres : le platane

Le platane a une espérance de vie qui varie entre 500 et 2000 ans et peut atteindre 45 mètres.

Le platane commun est plébiscité pour orner les routes ou les places de villages. Son bois est utilisé pour la construction des charpentes. Il est également travaillé en lutherie, menuiserie et ébénisterie, car sa dureté et sa clarté sont des qualités très appréciées dans ces domaines. Dans la mythologie grecque, le platane est le symbole de la régénération. Il aurait même servi à construire le cheval de Troie. L'intérêt du platane est évident dans les régions ensoleillées. Plusieurs études scientifiques prouvent que ces feuillus filtrent les particules contenues dans l'atmosphère, mais aussi que l'ombre qu'ils projettent sur le sol, associée à la transpiration végétale inhérente à la photosynthèse, participent à diminuer la température ambiante. Sur le plan curatif, le platane est un allié sur mesure pour les troubles épidermiques. Sur le plan énergétique, le platane est tout à fait recommandé pour apaiser et lutter contre le stress. Il suffit d'aller à son contact les mains sur le tronc et de vous laisser envahir par son énergie subtile.

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – Sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute