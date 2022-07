Le pouvoir caché des arbres : le séquoia

Le séquoia est un conifère que l'on croise souvent dans les parcs et les jardins botaniques. C'est un arbre impressionnant par sa taille et son poids, il est remarquable par son port majestueux et son écorce très épaisse d’un brun rouge. Sa longévité nous invite au respect. Les plus vieux séquoias recensés en Californie sont agés de 3500 ans environ. L'introduction des séquoias en France remonterait aux années 1850. Celui planté dans ces années-là, dans le parc de la maison Jean d'Anse de Castets, en Gascogne, vous présente ses 6 troncs, sa circonférence de presque 8 mètres et vous regarde de ses 39 mètres de haut. En Touraine, celui du parc de la maison de Beaune à Ballan Miré, tout près de Tours a été planté en 1870, et mesure 30 mètres aujourd'hui. Il n'y a rien de plus simple que de se recharger en 5 minutes auprès d'un séquoia de grande taille. Asseyez-vous dos à l'arbre et collez votre tête au tronc. Posez votre main gauche au niveau du bas du dos, paume contre l'arbre et la main droite au niveau du plexus solaire. Laissez l'arbre vous recharger.

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute