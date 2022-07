Le pouvoir caché des arbres : le tilleul

Comme le bouleau, le tilleul est un arbre féminin. Bien campé sur un tronc solide et droit, il atteint allègrement les 500 ans. Ses feuilles mortes se décomposent très rapidement, ce qui donne un humus très efficace. Son bois, doux, allégé, tendre et dégageant une odeur suave est apprécié en menuiserie. La tradition qui perdure encore aujourd'hui est de planter des tilleuls là où les personnes se rassemblent, car il apaise les êtres humains et limite les tensions. C’est pour ça que vous les retrouvez dans les cours d’école en particulier. Célèbre pour ses bienfaits sur la santé, le tilleul a plusieurs cordes à son arc. Il est très utile pour se débarrasser d'un rhume ou d'une grippe parce qu'il encourage la sudation. Il apaise les angoisses du soir, soulage les maux de tête et permet aux insomniaques de retrouver un sommeil tant recherché.

Le pouvoir caché des arbres par Thierry Beaufort – sylvothérapeute, raconté par Magalie Rohm – Gestalt-thérapeute