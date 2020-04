"Le pré est dans l'assiette" ? La 1ère série vegan de France Bleu ! Grâce aux connaissances du botaniste Guy Lalière et à la blogueuse culinaire Linda Louis, découvrez comment repérer les plantes sauvages comestibles sans vous tromper, et surtout comment les cuisiner !

Vous aimez la nature ? Vous souhaitez découvrir et cuisiner les plantes sauvages comestibles ? Que vous soyez vegan ou pas, cette série France bleu est faite pour vous. "Le pré est dans l'assiette", ce sont 10 épisodes préparés par le botaniste auvergnat Guy Lalière et mis en bouche par la blogueuse culinaire du Berry Linda Louis.

Le pourpier, la grande berce, l'incontournable ortie : apprenez comment les distinguer, ne pas les confondre avec des plantes toxiques, et bien entendu, comment les cuisiner !

Linda Louis, Guy Lalière et une excellente quiche aux orties - L. Louis : Marie Laforet. Guy Lalière : INFO mag

"Le pré est dans l'assiette"

Auteur : Guy Lalière

Présentation : Linda Louis

Prise de son et mixage : Farzad Shagoli et Lucie Lusseau

Réalisation : Véronique Sapet

Production : atelier de création de radio France Grand ouest.