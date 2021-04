"La Petite Auberge" à Sarreguemines vous propose ses plats à emporter pour une pause déjeuner délicieuse.

Chez Stéphanie et Sylvain au marché de Metz avec leurs produits du Val d'Ajol, et des fromages

Chez Stéphanie et Sylvain, on privilégie l'authenticité, le savoir-faire, les produits locaux, la qualité et la proximité. En collaboration directe avec leurs producteurs, filière courte et un savoir-faire unique, confèrent à leurs produits qualité, saveurs et authenticité !