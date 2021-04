Nouveau : le marché des producteurs à Bousse

Parmi la vingtaine d’exposants locaux, il y aura de tout mais sans doublon. C’est l’esprit du marché. Et il y aura des légumes chez l’un, des pommes de terre et de la charcuterie chez l’autre. Mais aussi du miel, du pain et de la farine, des fromages de vache et de chèvre. On y trouvera du poulet à la broche ainsi que des volailles crues et bio, de l’huile, des lentilles et des pois chiches, de l’ail et des échalotes, du saucisson, des tisanes, des fleurs de Bousse, des stands de déco bio, de la confiserie.

le marché des producteurs à Bousse - ©mairie de Bousse

