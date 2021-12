Les cadeaux à offrir aux passionnés de cinéma

Et si sous le sapin vous mettiez un peu de cinéma, mais en version livres ? Voici quelques idées cadeaux pour les passionnés de cinéma.

Cinéma - La grande histoire du 7ème art - Laurent Delmas

De l’invention des frères Lumières jusqu’à nos jours, cet ouvrage propose, à travers près de 140 rétrospectives consacrées aux différentes facettes de l’histoire du cinéma, des débuts du muet jusqu’à la concurrence des nouveaux écrans en passant par les mutations d’Hollywood, un panorama complet du 7e art : films, réalisateurs, acteurs, mouvements et écoles, genres, studios et producteurs.

L’iconographie d’une grande richesse (plus de 400 documents d’archives, affiches, portraits ou photos de films), un glossaire technique, les palmarès complets des festivals internationaux, les filmographies des grands réalisateurs et des acteurs majeurs, permettent de construire une véritable mémoire du cinéma du monde entier.

L'art et l'âme de Dune

Ecrit par la productrice exécutive Tanya Lapointe, ce livre est une vraie exploration visuelle au sein même de la genèse du projet Dune, de la création des premiers designs de créatures et d'environnements, à l'élaboration des costumes et des effets visuels. Mettant en valeur l'approche visionnaire de Denis Villeneuve dans la réalisation de ce classique de la science-fiction, L'art et l'âme de Dune est le compagnon idéal pour tout fan de l'oeuvre de Frank Herbert.