Les sorties DVD de la semaine

Sorti en 1959, Les 400 Coups marque à la fois l’acte de naissance de François Truffaut réalisateur et celui de son double de fiction, Antoine Doinel. À travers ce personnage, qui trouve en Jean-Pierre Léaud un interprète idéal, le cinéaste raconte la vie, l’amour, les tracas du quotidien, au cours d’une saga intimiste aussi drôle que tendre, qu’il filmera sur vingt ans. Composés de quatre longs et d’un moyen-métrage, « Les Aventures d’Antoine Doinel » comptent parmi les plus grands trésors de la cinéphilie mondiale. Les 400 Coups, Antoine et Colette, Baisers volés, Domicile conjugal et L’Amour en fuite sont présentés pour la première fois en Coffrets 4 UHD Blu-ray™et 4 Blu-ray™ dans leur restauration 4K inédite !