BAMBOLEO - Les Gypsy Kings en duo avec Julio Leone pour une reprise de leur tube en catalan

"Renaissance" c'est le nom du nouvel album des Gypsy Kings sortie en Octobre dernier.

Le groupe qui a fait le tour du monde avec ses tubes "Bamboleo", "Volare" ou "Djobi Djoba" fait étape dans les studios de France Bleu Roussillon, guitare à la main pour présenter ses 11 nouvelles chansons toujours aussi festives et ensoleillées, écoutez !

On profite de leur passage pour retracer leur 40 ans de succès et pour chanter avec eux leur plus grands tubes et une reprise improvisée de Bamboleo en catalan avec Julio Leone, écoutez !