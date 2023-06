Pierre de La Petite-Pierre

Dans le "Répondeur de Jean-René Lidy", aujourd'hui, nous parlons de la fin de saison, de déménagement et des questions existentielles de Ludo, notre technicien préféré...

De quoi les auditeurs ont envie de parler aujourd'hui ? Et bien de fin de saison et d'une passion pas du tout dévorante pour Jean-René : Les déménagements. Et Ludo passe une tête, comme à son habitude !