Maxime Granier permet le grand saut pour les personnes en situation de handicap

Maxime Granier est un passionné de sports. Atteint d'une paralysie cérébrale (IMC) qui touche ses quatre membres, cet étudiant de la faculté de sports de Nancy a fondé en 2018 son association "Handi'skydive", destinée aux personnes en situation de handicap afin d’accéder à leur rêve : le saut en parachute. Maxime Granier est une véritable force de la nature pour ses qualités mentales : "Maxime est un sportif accompli depuis tout petit. Outre son baptême à l'âge de 15 ans, son véritable premier saut en parachute date de 2013. En raison de son handicap sévère, il était l'outsider et certains pensaient qu'il ne pouvait pas aller plus loin. Mais à force de ténacité et de volonté, il parvient à devenir champion de France 2019, et champion international 2018 et 2019 de parachutisme handi en voltige tandem ("handifly")". Florence Granier, secrétaire de l'association et maman de Maxime Granier.

Un déclic et une envie de partager

Des performances qui donnent des idées à Maxime Granier qui souhaite alors partager sa passion avec ses copains atteints d'un handicap dont le saut en parachute est un vœu pieu. "Handi'skydive" est alors porté sur les font baptismaux en 2018 : "Si Maxime a aussi crée l'association, c'est surtout pour faire comprendre aux personnes handicapées que rien n'est impossible". Florence Granier. Cette adversité qui accompagne Maxime Granier depuis son enfance est devenue pour lui un véritable moteur. En allant au-delà de ses limites pour réussir tout ce qu'il entreprend dans ses études et dans le sport, le champion de parachutisme handisport démontre des qualités mentales hors du commun. Un exemple pour chacun d'entre nous.