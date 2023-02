L'APAMA asso des amis du patrimoine des arts et des musées d'Annecy, pour une conférence sur Venise

Le Titien, Tintoret, Véronèse : participez à la conférence mardi 28 février à 18h salle Pierre Lamy d’Annecy, sur "Venise, trois Annonciations comparées". Avec l'APAMA.

"Satisfaire la curiosité des gens dans le domaine des arts, du patrimoine et du tissu industriel de la région", en organisant des conférences, des visites et des voyages : tels sont les objectifs et missions de l'APAMA association des amis du patrimoine des arts et des musées d'Annecy.

Conférence animée par Gilbert Croué, historien d’art.

Plus d'infos sur l'asso APAMA ICI