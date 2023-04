Le Jazzclub d’Annecy présente le Lac In Blue festival 2023

Mada’eau est un projet porté par trois étudiantes et Unicef Savoie

Financer et installer 10 pompes à eau à Madagascar est le but de "Mada’eau" porté par Marylise, Salomé et Anya, en LEA Analyse de Crises et Action Humanitaire à l'université Jacob-Bellecombette et par Unicef Savoie. Une collecte est en cours, au profit du programme WASH de l’UNICEF à Madagascar.