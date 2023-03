Les Ain'provisibles font leur show d'impro le 4 mars à Belley

Les InstantàNez, des clowns en milieu de soin précieux

Depuis plus de 40 ans, le clown en milieu de soins a fait ses preuves. Au service des patients ou des résidents, des soignants et des familles, sa présence est précieuse. Aujourd'hui, zoom sur les actions des InstantàNez et du Rotary Club de Chambéry Combe de Savoie à l'Ehpad St Benoit à Chambéry.