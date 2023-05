Les Amis d’Aignoz organise le marché des Producteurs et Artisans à Ceyzerieu

Des produits du terroir et de l’artisanat local : le traditionnel marché des producteurs et artisans locaux c'est jeudi 18 mai, Marais de Lavours à Ceyzerieu. Profitez aussi de l'initiation à la taille de la pierre, à la vannerie, et visitez la Maison du Marais. Avec l'association Les Amis d’Aignoz.

Au marché, vous trouverez des produits du terroir : bières, jus de pommes, confitures, fromages de chèvres, vins du Bugey, miel, plantes, et de l'artisanat local : Bijoux, bois flotté, bougies, vannerie, cuir, peintures sur verre, savonnerie.