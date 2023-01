On découvre AJAS Association Justice Animaux Savoie et le refuge les P'tits poilus d'la grotte

Le SNAM, Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne, et L’AEM, asso des Accompagnateurs en Montagne

On parle du métier d'accompagnateur en Montagne, et des différentes activités proposées par les accompagnateurs, avec Le SNAM, Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne, et L’AEM, l'Association des Accompagnateurs en Montagne de Chambéry.