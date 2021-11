"Le retour du loup, l'enquête" est une série originale signée Olivier Vogel et Pascal Doumange de France Bleu Alsace. Ils nous entraînent sur les traces de cet animal fantomatique mais bien réel, qui se réinstalle dans nos massifs.

En 2019, Olivier Vogel réalise des reportages sur le retour du loup en Alsace et en particulier dans la vallée de la Bruche où l'événement suscite pas mal d'émotion chez les éleveurs et les bergers. De là est partie son envie d'une enquête au long cours sur les traces de cet animal qui ne laisse personne indifférent.

Avec Pascal Doumange, opérateur du son, ils se sont rendus dans le massif vosgien, mais aussi en Italie, dans les Abruzzes, d’où remontent les loups qui repeuplent nos forêts, et dans le Jura suisse. Ils ont suivi des spécialistes des grands prédateurs : le géographe Farid Benhammou, qui nous explique le retour du loup, le réalisateur Jean-Michel Bertrand et l’éthologue suisse Jean-Marc Landry, qui cherche des solutions pour apprendre à cohabiter avec lui.

Un loup près du Col du Marchairuz (Jura suisse) : cliché réalisé avec un "piège photographique". - Fondation Jean-Marc Landry

Olivier Vogel et Pascal Doumange ont interrogé des éleveurs pour qui la réapparition du loup est un bouleversement parfois brutal. Les attaques sur les troupeaux déchaînent les passions sur les réseaux sociaux, même si des bergers et des éleveurs, en France et en Europe, parviennent à vivre avec le prédateur.

Ils ont aussi rencontré l'historien Michel Pastoureau, car si le loup revient aujourd’hui dans nos massifs, il n’a jamais quitté notre imaginaire. Enfin, ils ont capté les hurlements d’une meute, quand les loups crient à l’unisson.

Les cinq épisodes de la série "Le retour du loup, l'enquête" sont disponibles en podcast à partir du 29 novembre sur les applications France Bleu et Radio France. Vous pourrez aussi les retrouver en réécoute sur cette page.